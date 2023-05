«Ühel päeval nägin imelikku laiku tiigis!» Nursi küla vanadaam on jäetud oma murega üksi

Võru-Valga maantee äärde jääb pisike talumaja, mis on ehitatud vanasse mõisaparki. Kuigi mõis hävitati nõukogude ajal, on mõisa tiik veel kenasti alles. «Ühel märtsikuu päeval nägin imelikku laiku tiigis,» nendib majaomanik Tiina «Kuuuurija» saates.

Nimelt 27. märtsil kell 19.27 teatati, et Rõuge vallas Nursi külas on tiigis kütus ja reostunud vesi ähvardab lähedal asuvasse jõkke voolata. Päästjad piirasid reostuse leviku mullavalliga, asjaolude selgitamine ja olukorra seire korraldamine jäid kohal viibinud keskkonnaameti inspektorite hooleks. «Mure on selles, et konnad hakkavad kudema,» mainib Tiina ja ütleb, et keegi pahatahtlik on tulnud ja kallanud tema tiiki vana mootoriõli.

Nursi küla elanik Tiina Foto: Kuvatõmmis Kuuuurija saatest

«Meile vastati keskkonnaametist, et see õli võib siia tiiki jääda, sest tegemist on eravaldusega. Nende mure oli ainult selles, et tiik oli ühenduses jõega,» nendib Tiina. Ta lisab, et politsei ja keskkonnaamet käisid kohapeal ja fikseerisid olukorra, kuid ega õli ise tiigist välja ei tule. «Vald ei viitsi kohalegi tulla, nad ei tule isegi vaatama,» märgib Tiina nördinult «Kuuuurija» saates.

Naise sõnutsi on ta poegade oma murega täiesti üksi. «Rahaliselt me ei oodanud midagi, vaid oleks tahtnud lihtsalt nõu,» räägib ta. Tiina ei mõista, kuidas ametnikke ei hirmuta mõte, et seesama reostaja võib lähiajal toime panna uue kuriteo. «Keegi lihtsalt tuli ja kallas.»