HAANJA LOODUSPARGI VARJUPOOL ⟩ «Kuuuurija» võtab vaatluse alla kohalikke elanikke muserdava metsaraie

Haanjas suvekodu omava keraamiku Helina Tilga sõnul on sealne kant aastatega drastiliselt muutunud. Kui ta 35 aastat tagasi koos abikaasaga Võrumaale maja ostis, laiusid seal suured ja paksud metsad. Nüüd on sealsamas aga tühjad lagendikud ja jätkub agar raietöö. «Kes on siin aastaid käinud, ütlevad, et teate, ma ei tunne neid kohti ära,» räägib Tilk.

Kuigi Eesti metsade säilitamise eest vastutab keskkonnaamet, on praegune olukord Tilga sõnul tingitud just sellest, et keskkonnaamet väljastab raieteatisi ehk lube metsa raiumiseks liiga kergekäeliselt ja ilma, et oleks tehtud keskkonnamõju hindamine.

«Raiemaht on kindlasti suur, seda ma eitada ei saa,» räägib keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk. «Haanja on kindlasti üks tipp. Need on need kohad, kus varem ei saanud nii-öelda lageraiet teha ja kus on vanad kuusikud, ja seal on tegelikult kindlasti intensiivsus suurem,» selgitab ta. «Ja kui kohalikud ütlevad, et nad on mures, et seal liiga palju raiutakse, siis tegelikult on need kohalikud ise, kes seal raiuvad,» lisab Kukk.