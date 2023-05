ROMANTIKAT JA DRAAMAT ⟩ Kuum tõsielusari «Poissmees» naaseb uute osadega

Need, kes Michelle'i hooaega jälgisid, mäletavad Claytonit kui silmapaistvat võistlejat, kes jättis südamliku ja positiivse inimese mulje. Claytoni süda on täis armastust mitte ainult romantika otsimise, vaid ka imearmsate kutsikate ja tantsurõõmu vastu. Astudes nüüd ise tähelepanu keskpunkti, on poissmees valmis alustama unustamatut teekonda, lootes leida oma ainsa ja tõelise hingesugulase.

Hooaja eel on Clayton avaldanud tõelist tänu võimaluse eest saates osaleda. «Sellel teekonnal on potentsiaali mu elu muuta ja ma olen valmis avama oma südame ja uurima seoseid, mis võivad mind viia tulevase naise juurde,» räägib Clayton.

Nagu on näidanud eelmised hooajad, on sari pungil romantikast, draamast ja stsenaariumita tunnetest, mis pakuvad televaatajale ühtaegu põnevat kaasaelamist ja samastumistunnet.

The women are BOLD tonight 💪 #TheBachelor pic.twitter.com/q5dNmP5hGp

Igas «Poissmehes» tuleb ette eripalgelisi üllatusi ja ka 26. hooaeg pole erand. Saate tegijad on öelnud, et värske hooaeg toob ekraanile ootamatud pöörded, mis esitavad nii Claytonile kui ka naistele emotsionaalse väljakutse. «Nende teekonna tõusud ja mõõnad on just need aspektid, mis naelutavad televaataja ekraani ette,» lisab saate produtsent.