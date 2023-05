HOIATUS ⟩ Internetikelmide ohvriks langenud naine: kõik tundub ametlik, kuniks konto on blokeeritud ja rahast tühi

Sotsiaalmeedias hakkas nädalavahetusel ringlema postitus, kus väidetakse, et levib pettus, mille käigus kasutatakse kolmanda isiku andmeid, et ohvri pangakonto ära blokeerida ja rahast tühjaks teha.

Tiia Afanasjeva nimeline naisterahvas tegi pühapäeval Facebooki postituse, kus jagab enda kogemust pettuse ohvriks langemisega.

«Kõik tundub ametlik ja siis 20–30 minutit hiljem on sinu pangakonto tühjaks tehtud ja blokeeritud,» kirjutab naine oma postituses.

Petturid kasutavad üsna levinud skeemi, küsitakse inimese isikuandmeid: nime, pangakonto väljavõtet kolme kuu ulatuses, kontonumbrit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Inimesel palutakse teha konto kindlale lingile minnes ja öeldakse, et leping on vormistatud. 20–30 minuti möödudes avastab aga ohver, et tema pangakonto on blokeeritud ja kontojääk nullis.

Afanasjeva kirjeldab juhtunut: «Lisaks infoks, et alguses kirjutati vene keeles, kuna mul on venepärane perekonnanimi; siis kui ma vastasin, et suhtlen eesti keeles, suheldi puhtas eesti keeles. Siis kui juba nägin, et konto on tühi, ja uurisin, kus raha on, sain vastuseid nii inglise kui eesti keeles.»

Naine tõdeb, et oli naiivne ja uskus, et talle kirjutas kliendihaldur siirate kavatsustega.