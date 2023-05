KLÕPS ⟩ Sanna Marini abikaasa näitab vormi: olen rõõmus selle üle...

Soome väljaanne Seiska kirjutab, et Soome peaministri Sanna Marini abikaasa Markus Räikkönen on oma parimas vormis. Vaatamata kurvale teatele 19 aastat kestnud suhte purunemisest on mees valmis kevadele sportlikult vastu minema.

«Tervislikud eluviisid ja positiivne ellusuhtumine on tõesti olulised. Kuna inimesed elavad endisest kauem, on tähtis, et me püüaksime leida võimalusi tervisliku eluviisi harrastamiseks,» kirjutab Räikkönen oma viimases postituses.