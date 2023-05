Marimellid tähistavad kihluse aastapäeva: Meelis palus alasti mu kätt

Marimelli blogi pidajad Meelis Tomson ja Mari-Leen Albers andsid teada, et täna möödub nende kihlusest täpselt kümme aastat, koos on oldud kokku 15 aastat.

«Klassikaline juhtum: mul oli kõik planeeritud, et käime ujumas, tuleme hotelli, hämar ja romantiline, oleme siin nunnud kahekesi, ent siis teatas Leenu, et ta läheb magama. Ma olin just ujukad jalast võtnud ja ma mõtlesin, kas nüüd või mitte kunagi. Nii ma seal alasti voodis olin ja teda omale naiseks palusin,» meenutab Meelis aastatetagust seika.