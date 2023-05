VATIPULM ⟩ Laskesuusatajad Regina Oja ja Kalev Ermits tähistasid tähtsat verstaposti

«Üks aasta Ermitsaid! «Nii pole nad enam kaks, vaid üks liha. Sellepärast, mille Jumal on kokku liitnud, seda ärgu keegi lahutagu,»» postitas Regina ühismeedias, lisades juurde video nende maagilisest pulmapäevast.

Eesti koondise laskesuusatajad Regina Oja ja Kalev Ermits rääkisid eelmise aasta aprillis ETV saates «Ringvaade» oma pulmaplaanidest.

Viimased seitse aastat on sportlased veetnud ühiselt aega nii trennis, võistlustel kui ka vabal ajal. «2016 oli see, kui me suhtesse läksime, ja pärast seda oleme olnud lahutamatud,» kirjeldas Regina, kellel see on esimene suhe.

«Ma olin nii noor, mul oli nii palju veel õppida,» rääkis Regina saates. Kalev on olnud talle suureks toeks. Kusjuures paari tutvumislugu on sarnane Regina vanematega, kes samuti laskesuusatajatena kohtusid.

Aastate jooksul on nad üksteisest eemal olnud kõige kauem kolm nädalat. See oli 2018. aastal, kui Kalev oli Lõuna-Koreas olümpial. «See, et me oleme saanud nii palju koos olla, on meile kindlasti hästi mõjunud,» avaldas Kalev.

Paar kihlus 2021. aasta mais Tartu botaanikaaias. «See päev oli üsna ideaalne. Reginal oli treening Tartus, ütlesin, et tulen kaasa ja lähme pärast restorani,» kirjeldas Kalev päeva, kui ta Regina kätt palus. Regina avaldas, et oli tol päeval väga emotsionaalne ja nuttis.

«Meil on väga hea klapp, isegi siis, kui mõlemad on hea enesetundega, siis me klapime hästi, ja kui mõlemad oleme pahurad, klapime hästi. Oleme teineteisele olemas ja vajadusel anname üksteisele ruumi,» kirjeldas Kalev nende suhet.

«Esimese hooga käisime Eestis kõik kohad läbi, siin saavad kõik paberid sisse antud ja paari paneb Saksamaal eesti keelt kõnelev isik,» avaldas Regina, kes ütles siis, et neil tuleb neil väga maalähedane pulmapäev.