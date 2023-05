FOTOD ⟩ Esimesed rannalised on kohal. «Elva randades lustisid lapsed ja päevitasid suured.»

«Kellel rannas jahe oli, hoidis soojenduseks kas telefoni kõrva ääres või näppis seda usinasti, et sooja saada. Aga kellel soe oli, põrutas koguni järvevette ja jättis telefoni meelekindlalt kaldale,» ütles ta. Kevadpäikest olid nautima tulnud ka lemmikloomad.

Verevi rannas on just valminud uus rannaplatvorm ning rand on suureks suveks valmis. Rannavalve alustab Verevi rannas tööd alates 1. juunist, kuid juba praegu ilustavad ujumiskohta keelumärgid kohtades, kus vette hüpata ei tohi.