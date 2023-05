Narvas 9. mail provokatiivset särki kandnud õpetaja: teeksin seda uuesti

«Ma lihtsalt ei saanud rääkimata jätta nendest teemadest ja mind tegelikult väga häirib, et meie ühiskonnas ei teki dialoogi inimeste vahel. On väga polariseerunud ühiskond: ühed toetavad üht asja, teised toetavad teist,» selgitab Alina saates «Hommik Anuga», miks otsustas provokatiivse särgi selga tõmmata.

Alina sõnab, et tahtis just teha selgeks, et on Putini agressiooni vastu. «Loomulikult kõik on sõja vastu, aga mis allikaid sa vaatad, see on natukene teine küsimus.»

«Nagu ma ka Instagramis olen kirjutanud, et kui ma panin selle särgi selga, oli päris hirmus minna promenaadile. Sain väga palju kurje pilke. Nägin, et seal pildistati, filmiti. Ma arvan, et see noormees, kes video postitas, ütles, et mind peaks ära põletama,» meenutab Alina 9. mai päeva.

Kui aga saatejuht Anu Välba küsib, et kas naine teeks sama asja uuesti, siis Alina ei kõhkle. «Jah, kindlasti teeksin. Muidugi võib arutada, et kas ma oleksin valmis, et on selline pinge ja nii edasi, aga see ei olegi tähtis. Me elame oma elu ühe korra ja sel päeval minu südametunnistus ütles mulle, et ma pean sinna minema ja oma meelt avaldama. Ma ei arva, et südametunnistuse järgi käitumine on kuidagi vale.»