MART RAUDSAAR ⟩ Imeloomadest meie teedel

Mida see tähendab? Mulle meenub telepilt Sali Berisha aegsest Albaaniast, kus polnud eriti autosid, kuid sõjaväelaod olid lahti murtud ning inimesed sõitsid tänavail tankidega. Tank tänavaliikluses pole normaalne, ma loodan, et selle väitega nõustuvad kõik. Kui ei, tahaksin vastupidist väitjat kohata ja kuulda tema argumente. Liikluskindlustusest ja numbrimärgist kindlasti ei piisa.

Samuti poleks ilmselt päris normaalne sõita JCB Dieselmaxiga Tallinnast Tartusse. See voolujooneline sigar on saavutanud Bonneville’i soolarajal 2006. aastal rekordkiiruseks enam kui 350 miili tunnis. Või äkki ikka oleks Tikupoissi keeramine normaalne? Lahe kindlasti. Eeldusel, et kohustuslik liikluskindlustus on makstud ning on olemas registreerimismärk. Ma küll ei tea, kuhu seda kinnitada, sellel elukal ei ole tagaotsas selleks sobilikku kohta. Niisiis, eeldusel, et ma ei sõidaks jurakaga üle 60 miili tunnis, peaks kõik justnagu JOKK olema. Konarlikul asfaldil ei saagi sellega tõenäoliselt palju kiiremini kulgeda.