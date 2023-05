TANTSULAHING ⟩ Lätlased riisusid koore breiktantsu karikaetapil, teistes tänavatantsudes valitsesid eestlased

Pühapäeval jätkusid battle'id Elva Spordihoones, kus läksid vastamisi viie erineva stiili esindajad: Hip-Hop, Locking, Popping, House ja Krump. Suur osa võistlejatest olid kodumaised tegijad, kuid oma kohaloluga pakkusid siiski konkurentsi ka mõned välisvõistlejad, kellest üks võttis võidu House'i stiilis. Otsuseid langetasid pühapäeval kolme riigi esindajad: Kashmir Leese ja Breakz Inglismaalt, Arvidos Rootsist ning Mari Venski Eestist.

Välismaiste kohtunike sõnul on Eesti tänavatantsijate tase tõusuteel. «Mulle meeldivad väga, kuidas siin on võistlused on korraldatud ja üldine õhkkond hästi positiivne. Kuna olen ka varem Eestis käinud, siis näen juba tuttavates tantsijates arengut,» selgitas Kashmir Leese.

Esimest korda Eestit külastanud Inglismaa päritoluga kohtunik Breakz nentis, et hea märk on see, kuidas osalejad võtavad vastu kaotuseid ja tulevad hiljem soovitusi küsima. «Ma näen et inimesed hindavad kohtunikke ja peavad nende hinnangutest lugu. See ei ole alati igal pool nii,» nentis ta.

Elva vallavanem Priit Värv ütles kohapeal, et on varem Youtube'st selliseid tantsulahinguid vaadanud, aga mitte nii lähedalt oma silmaga näinud. «Vaatasin juba soojendust ja tõesti oli vinge. Hea, et Elvasse selline sündmus toodi,» rääkis ta.