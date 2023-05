«Mind on õnnistatud selle kehaga!» Ajakirjaniku küsimus Harrison Fordile ajas pressiruumi kihama

Neljapäeval linastus Cannes'i filmifestivalil uus Indiana Jonesi film «Indiana Jones and the Dial of Destiny», kus Harrison Ford astub legendaarse arheoloogina üles viiendat ja viimast korda. Festivalil auväärse Kuldse Palmioksa pälvinud näitleja andis reedel uue filmiga seoses pressikonverentsi ning viskas seal suisa nalja, vahendab Yahoo .

Pressikonverentsi ajal ütles ajakirjanik Fordile, et ta arvab, et 80-aastane näitleja on «ikka väga kuum». Küsimus ajas nii ajakirjanikud kui ka filmimeeskonna korralikult naerma. «Vaadake, ma arvan, et te olete ikka veel väga kuum ja me kõik olime väga üllatunud, kui te ühes stseenis oma särgi ära võtsite,» ütles ajakirjanik. «Teil on ikka veel kõik olemas! Kuidas te vormis püsite ja kuidas hobusega sõidate?»