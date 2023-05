Laupäeva õhtul linastus Cannes'i filmifestivalil Martin Scorsese'i film «Killers Of The Flower Moon», mis pälvis pärast lõppu pea kümneminutilise ovatsiooni. Draamafilmis teevad rolli muuhulgas maailmakuulsad staarid, nagu Leonardo DiCaprio, Robert De Niro and Lily Gladstone, vahendab Variety.