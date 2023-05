ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: automaks, jalgrattamaks, koeramaks, isikumaks – kui jaburaks saab minna?

Kuna just praegu on käes aeg, mil Eestis maksud tõusevad ning mis on opositsioonis kutsunud esile pahameele ja pannud opositsioonisaadikud käituma nagu halva internaatkooli kasvatamatud jõnglased, võiks vaadata korraks ajas tagasi, mis maksusid üldse kunagi Eestis makstud on. Paslik oleks kanduda enamasti ikka «kuldseks» peetava «esimese wabariigi» aega, epohhi enne teist maailmasõda.

Mida räägib tark brošüür

Vähemalt paarkümmend aastat otsisin ma tagajärjetult antikvariaatidest ja müügisaitidelt raamatut «Nõmme juht. Führer. Путеводитель», mis on välja antud 1926. aastal üsna pisikeses tiraažis. Tegemist on esimese Nõmmet käsitleva raamatuga, mis sisaldab toonase alevi kohta kõiksugust infot: siit leiame kaupluste, restode, kohvikute, töökodade aadressid ning kõik muu infobrošüürile kohase. Ilmselt on need vihikud prügikasti lennanud, kuna aadressid muutuvad ja olukord teiseneb ning mis sa ikka vana infot kodus alles hoiad.

Ometi leidub ka vanades brošüürides palju õpetlikku.

Niisiis heidame korraks pilgu peale, milliste maksudega puutusid inimesed Nõmme alevis kokku 1926. aastal. Kui see kõik kokku arvutada, leiame me, et tänane maksukoormus on toonasega võrreldes tite piss.

Palk ja maksud

Alustame palgast, et alljärgnevast paremini aru saada. 1926. aasta oli majanduslikult veel üsna hea, palgad küündisid 1000 marga kanti, mis tähendas hilisemates kroonides 100 krooni.

Nüüd siis maksud.