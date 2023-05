Marko Matvere vananemisest: kõige suurem šokk oli 30-aastaseks saamine

4. veebruaril 55-aastaseks saanud Marko Matvere tõdeb, et tema keha on täis sinikaid, mis on tekkinud kukkumise tagajärjel. «Füüsis ei võta enam tugevaid lööke vastu. Ma olen rahutu inimene ja kukkumist tuleb ette.» Kust armastatud laulja siis kukub? «Taevast kukun ja kukun sõidukitega,» vastab ta humoorikalt vihjates oma ekstreemspordi armastusele. Matvere tegeleb lohesurfamisega.

Matvere räägib, et ennekõike on ta siiski muusik ja ka laval on võimalik adrenaliini püüda. «Mida vanemaks jääd, seda rohkem meeldib mulle kontserdisaali kontsert,» tunnistab ta. Palju tuleb esineda aga pidudel, kus on näha, et inimestel on suur tung välja elada oma ängi ja kõiki emotsioone, mis nende sees keevad. «Aeg-ajalt lähevad peod väga võimsaks.»