EI PÜÜDNUDKI KALA? ⟩ Vaata, mida õngitsesid kaks noormeest Elva jõest

Elva-Peedu kergliiklusteel asuval sillal võis laupäeva õhtul näha huviäratavat vaatepilti. Kui kaugemalt vaadates tundus, et sillal olevad noormehed püüavad kala, sai sillale lähemale jõudes selgus, et kalapüügiga noormehed siiski ei tegele. Küll aga tegelevad nad millegi muu õngitsemisega jõest.

«Metalli püüame,» ütles 16-aastane Priit, kes laupäeval tegutses sillal oma ettevõtmisega juba teist päeva. Talle oli seltsiks ja abiks 18-aastane sõber Tõnu. Nii mõnigi möödakäija jäi silla peal seisma, et uudistada, mida poisid jõe põhjast kätte saavad.

Idee õngitseda jõest magneti abil välja metalli sai Priit ühest videost. «Mõte on puhastada jõge. Viime vanametalli need asjad,» avaldab noormees. «Suurim asi, mille oleme jõe põhjast kätte saanud, on redel. Selle saab ehk puhastada ja seda ise kasutada. Reedel oli suurimaks saagiks üks vana käru,» räägib ta.