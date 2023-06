Seekord vaatame, kuidas peegeldavad taevaseisud rallisõitja Ott Tänaku ja tema abikaasa Janika vahelist sidet ja suhet, mis on ühest küljest väga traditsiooniline, aga teisest küljest ka väga eriline Oti elukutse tõttu. Ott ja Janika leidsid teineteist 2012. aasta augustis, mis tähendab, et koos on oldud juba pea üksteist aastat.