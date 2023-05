FOTOD ⟩ Demineerijad leidsid Saaremaal üle tuhande mürsu ja muu ohtliku lõhkekeha

Päästeamet jagab oma Facebooki lehel, et veel ka maikuus töötavad mitmed demineerijate meeskonnad alaliselt Saaremaal, et otsida ja kahjutuks teha lõhkekehi. Selleks on tehtud tublisti eeltööd: uuritud on teise maailmasõja lahingute ajalugu ja kaarte, analüüsitud varasemate leidude asukohti ning suheldud kohalikega.