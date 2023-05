GALERII ⟩ Interaktiivne autonäitus tõi T1 parkimismajja kohale üle 50 unikaalse sõiduki

Külastajad said autosid mitte ainult näha, vaid neid ka nutitelefoniga skaneerida ja vaadata eksklusiivseid videoid.

Kohapeale saabunud enam kui tuhat inimest said nautida legendaarseid autosid ning sukelduda oma lapsepõlvemälestustesse, kui nad mängisid «Need for Speedi» või vaatasid «Fast and Furious» filme.