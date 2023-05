FOTOD JA VIDEO ⟩ Pärnu naine hülgekorjustest: Reiu rannast Raekülani on mere äär neid täis

Liina sõnul leidub Pärnu rannas rohkelt hülgekorjuseid. «Neid on palju, õudne. Ära ka ei korjata. Täna nägin viit surnud hüljest. Vald viis ühe vist ära juba, sest teatasin, aga neid on veel ja veel,» ütleb ta. Korjuseid on koguni nii palju, et need võtavad soovi randa üldse minna.

«Randa minna ei taha, sest seal haises kõik. Olen pigem kodus, kurb,» tunnistab ta. «Kalameeste võrku jäävad kinni, seepärast ongi neid palju,» ütleb Liina.

Hülgekorjus Pärnu golfiväljaku taga rannas. Foto: Erakogu

Liina elab Pärnus golfiväljaku taga Reiul. «Alates Reiu rannast kuni Raekülani on neid mere äär täis,» ütleb naine hülgekorjuste kohta.

Ühismeediasse postitatud fotole on reageerinud ka teised pärnakad. «See on iga-aastane teema seal ja väga ammusest ajast juba,» ütleb Keili. Kuid leitakse, et see pole vabandus ja korjused tuleks lihtsalt ära koristada. «Rannahooaeg on kohe käes, ei taha minna, võtan kodus päikest, sest rannas haiseb kõik.»

«Õõvastav on see, et keegi ära ei korja neid. Lugupeetud loomakaitsjad, kus te nüüd olete?» küsib Margit.

«Õudne, veri purskas seal,» ütles Liina Elu24 toimetusega jagatud alloleva foto kohta.

Hülgekorjus Pärnu rannas. Foto: Erakogu

Hülgekorjuste teemal avaldas Pärnu Postimees mai alguses artikli, kus juhiti tähelepanu sellele, et hülgeraipeist tuleb nii inimestel kui lemmikloomadel eemale hoida.

Keskranna hooldaja jutu järgi tuleb aastas keskmiselt minema toimetada sadakond lõpnud hüljest. Hülged saavad surma eri põhjustel. Esineb suremust viirushaigustesse, osa hülgeid takerdub kalavõrkudesse ja upub. Mõni kaldale uhutud loom võib olla küttimise praak: hüljes on haavata saanud, aga plehku pannud ja hiljem surnud.