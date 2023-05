VIDEO ⟩ Koerale peksa andnud mehelt võeti loom jõuga ära. «Vaja läks kümne politseiniku abi»

Kaamerasalvestiselt on näha, kuidas mees võtab väiksel koeral turjast kinni ja viskab teda ning seejärel peksab looma. Intsidenti nägi pealt laps, kes sai juhtunust šoki.

Roman Purmeister küll tunnistas väärtegu, kuid ei mõistnud, miks peab koera ära viima ja oli sellele igati vastu. Koera kättesaamine omanikult võttis aega kaks ja pool tundi ning kuna läbirääkimised mehega tulemust ei andnud, tuli kasutada jõudu. Politseiautosid tuli maja ette aina juurde ning lõpuks läks vaja kümne politseiniku abi, et koer kätte saada.

Põllumajandus- ja Toiduameti Põhja regiooni juhtivspetsialist Harles Kaup ütles, et praegu on nad seisukohal, et koera ei saa sellisel viisil käituvale omanikule jätta. Selliste inimeste juures pole koeral turvaline elada.