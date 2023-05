SÜDAMLIK MEENUTUS ⟩ Vanalinna elanikud mälestavad legendaarset Kolmjala poe müüjat

«Ma põletasin küünalt Helvele,» sõnab tuntud tänavamuusik Ivar, kes elab hetkel Kreekas. «Ta oli üks mu lemmikuid juba noorukieast. Lege tädi,» jagas ka ise Kolmjala poes töötanud mees.

«Kõik vanalinna elanikud teadsid teda ja on šokis, kui kuulevad, et seda prouat ei ole enam,» jagab ka «Kuuuurija» saatejuht Katrin Lust, kes hommikusel jooksuringil poemüüjat sageli kohtas. «Ta oli minu suur fänn, vaatas saateid ja alati küsis, kuidas mul ja Olivial läheb. Mõtlen nüüd, et täitsa valus, et teda enam pole. Olime justkui võõrad, aga samas nii omad,» kurvastab ta.

Legendaarne naine, keda kutsuti Kolmjala vaimuks

Katrin teab rääkida, et proua Helve töötas Kolmjala poes pikki aastaid ning teda kutsuti Kolmjala vaimuks. «Tema lahkumine puudutab kindlasti paljusid – kõik kohalikud küsivad, mis juhtus. Poest öeldi, et nad tunnevad temast suurt puudust. Isegi võhivõõrad toovad küünlaid ja lilli,» jutustab saatejuht ja lisab, et need on asetatud kohale, kus naine alati oma puhkepausi ajal istus.

Kui möödunud laupäeval oli Helve veel tööl, siis teisipäeval ta enam tööle ei tulnud ning selguski, et naine on meie hulgast ootamatult lahkunud.