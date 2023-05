KOLM KORRAGA ⟩ Briti abielupaar oma imelisest üllatusest: oleme lihtsalt rabatud, et see meiega juhtus

27-aastane Jenni Casper sünnitas identsed kolmikud, mis on äärmiselt haruldane. «Nad on tõeline õnnistus,» ütleb Jenni, kes on abielus Jamesiga (26). Paaril on lisaks kolmikutele kaks vanemat tütart: kümneaastane Danica ja nelja-aastane Gabriella.

Kolmikud said nimeks Harper-Gwen, Marvella ja Evalynn. Nad sündisid 31. märtsil üheksa nädalat enneaegsetena. Yorki haiglas veetsid pisikesed peaaegu kuus nädalat, alles mai keskel said nad koju.

Kolmikute isa on väga uhke. «Lõpuks oleme me kodus ja oleme uudsesse olukorda sisse elanud, see on natuke sürreaalne,» ütles James väljaandele Bristol Post. «Oleme lihtsalt rabatud. Kolmikute vanemad õed on täiesti sillas ja nii põnevil. On imeline, et beebid on nüüd kodus. See annab meile suurema turvatunde,» rääkis James.

Alguses öeldi paarile, et Jenni ootab kaksikuid. Võttis aga sõnatuks, kui 12. rasedusnädalal tehtud ultraheliuuring näitas, et kõhus on hoopiski kolm beebit. 20. rasedusnädalal selgus, et tegemist on identsete kolmikutega. James meenutab meeliülendavat hetke, mil Jenni talle selle uudise teatas: «Jenni helistas mulle kohe, kui ta teada sai. Alguses ma ei uskunud teda. Arvasin, et see on nali, sest olime kunagi naljatlenud, et kujutad sa ette, kui me saaksime kolmikud. Siis aga saatis ta mulle foto, kus oli näha kolme pead, ja mul vajus suu lahti. Olin täiesti sõnatu ega teadnud, mida teha.»

«Mõtlesin, et mida me nüüd peale hakkame. Mul pisarad voolasid ja siis olin õnnelik ja siis mõtlesin, et kuidas me hakkama saame. Palju erinevaid emotsioone oli,» rääkis James. Kolm tütart on nii sarnased, et Jenni ja James paigutavad nad eri toolidesse, et teaks, kes on kes. Suuremaks saades tuleb igaühel välja oma isikupära, aga kui beebid koju toodi, olid neil esimestel päevadel käe ümber randmepaelad nimega, et oleks võimalik neil vahet teha.