«Villa» Annabel liitus üllal eesmärgil OnlyFansiga: olen varemgi vürtsikat sisu jaganud, häbeneda ei ole midagi

Tõsielusaatest «Villa» tuntuks saanud Annabel Männamaa jagab enda Instagrami jälgijatega, et on liitunud vallatu OnlyFansi platvormiga.

«See idee on mul juba mõnda aega kuklas tiksunud, olen ju Instagramis ka päris vürtsikat sisu jaganud, häbeneda ei ole midagi,» nentis neiu. «Pool aastat tagasi ei oleks ma veel arvanudki, et sellele saidile konto teen, tänaseks on mõtted muutunud,» tunnistas ta.

Millist sisu neiu OnlyFansist aga edaspidi leida võib? «Arvan, et oluline ei ole niivõrd see pildi- ja videomaterjal, vaid see, et sealsed jälgijad saavad veel autentsemat mind tundma õppida. Loomulikult silmailust ma neid ka ilma ei jäta,» lisas ta kavalalt.

Lähedastelt sai ta aga vaid toetavaid sõnu. «Nad usaldavad mind ja minu valikuid. Ka nende mõttemaailm on ajaga avardunud ja nad saavad aru, et see ongi tänapäev,» nentis ta.