ÖINE GALERII ⟩ Manitsemine kogunemist ei takista! Politsei pidi taas kiirendajaid korrale kutsuma

Mõned päevad tagasi kirjutas Postimees, et Ülemiste keskuse parklas kogunevad autofännid peavad edaspidi ürituse politseiga kooskõlastama.

«Ülemiste keskusele on ilmselgelt kõige olulisem selliste kogunemiste turvalisus,» selgitas otsust Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits. Kuna autosõprade neljapäevased kokkusaamised Ülemiste keskuse parklas on paisunud nii suureks, et klientide kaebusi arvesse võttes saab kogunemine edaspidi toimuda ainult politseiga kooskõlastatuna.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss sõnas reedel, et neljapäevase «ürituse» näol oli tegu sponaanse kogunemisega, mis ei lähe korrakaitseseadusega vastuollu. Küll aga tuli politseil nii mõnelgi korral siiski sekkuda. «Sekkusime mitmetele rikkumistele, näiteks, kui juhtidel ei olnud kinnitatud turvavöö või kasutati telefoni sõidu ajal,» tõi ta siiski välja. «Kahel juhul prooviti n-ö rehve põletada. Sekkume ka edaspidi sõidukite tehnoseisundi kontrollimiseks,» nentis Kirss.

Mis neljapäeval Ülemiste keskuse ees toimus, vaata galeriist!

«Tuleb arvestada, et Ülemistel on tegemist õuealaga, kus liigutakse jalakäija kiirusega ja kuhu liigutakse ainult parkimiseks või peatumiseks. Inimeste ohutus on meile oluline ning jõuline kiirendamine nende vahel ei ole aktsepteeritav,» lisas liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss. Viimane on varasemalt öelnud, et politsei on neljapäevakutel silma peal hoidnud alates nende toimumise algusest.