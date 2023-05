Alika Milova taustalauljana Liverpoolis Eurovisioonil käinud Sofia-Liis Liiv (21) tõdes saates «Ringvaade», et see kogemus oli tema kui noore inimese jaoks erakordne. Ta usub, et nii noores eas nii suurele lavale astuda on väga tänuväärne.

Andekas muusik märgib, et taustalauljana üles astumine ei ole asi, millega ta igapäevaselt või isegi regulaarselt tegeleks, ent see on asi, mida talle väga meeldib teha. «Mulle meeldib olla laval see number kaks,» muigab Sofia-Liis ja lisab, et tänu sellele saab ta kaasa lüüa paljudes erinevates projektides.