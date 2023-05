ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: lolliks läinud veganite võitlus maitsva rinnapiimaga

Friikide paraad

Asja idiootsus seisneb siiski muus, vaevalt et 13 last kasvatav Orvi viitsib patoloogilistele lollidele väga suurt tähelepanu pöörata. Pigem on asi ühiskonna üldises idioodistumises. Hakata süüdistama lüpsjat (antud hetkel isegi väljamõeldud lüpsjat) lehmade piinamises "omakasu eesmärgil", on nii napakas, et käekesed vajuvad rüppe.

Maailmas on väga moes oma kõikvõimalikke sättumusi rõhutada, Peeter Espak tegi neist KesKus'is üsna õudse ja akadeemilise ülevaate.

Olgu.

Sättugu.

Aga oma sättumustega veel mõistuse säilitanud inimestele pähe istuda on lihtsalt jälk, ehkki järjest levinum praktika.

Keegi abiellub autoga, ennast "naisena" tundev meesmõrvar paigutatakse naistevanglasse ja kõik muu sihukene ei ole paraku üldse mitte ulme, vaid praegune kepsakas reaalsus.

Veganite on tulnud mõttele, et lehmapiima ei tohiks juua, sest selle mõtlesid lehmad välja vasikate tarbeks. Kogu piimatööstus aga muud ei teegi kui ekspluateerib süütuid lehmi ning kokkuvõttes on jube praktika, kui aasta emaks nimetatakse inimene, kes aitab kaasa teiste emade – antud juhul lehmade – kannatustele.

Sättumuste ajastu