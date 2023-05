Kanal 2 suveprogrammi vürtsitab «MasterChef Eesti», ekraanile jõuab ka mitmeid reisiseiklusi

«Kui me hakkasime saadet planeerima ja võtsime ülesandeks külastada suvel toredaid eestimaalasi erinevates kodumaa nurkades, et kaasata neid meeleolukasse mälumängu, siis sai üsna pea selgeks, et on üks mees, kes sobitub suurepäraselt igasse rahvarohkesse paika, ja see mees on Peeter Võsa,» ütleb saate üks produtsentidest Jüri Butšakov.