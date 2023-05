«Jah, see üllatas ja ajas mind segadusse. See oli üsna absurdne olukord. Ma pole kunagi midagi sellist näinud,» kommenteeris objektist foto teinud Mika väljaandele MTV Uutiset.

MTV Uutiset küsis Soome mereväelt, kas tõesti võivad pealinna Helsingi lähedastes vetes kahtlased allveelaevad liikuda. Merevägi uuris, mida Mika näha võis, ja nende järeldus oli, et tegemist on hoopis laiuga, millel on meremärgid ja majakas.