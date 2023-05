ANNA OMA PANUS ⟩ Kas sinu hääl aitab päästa Metsküla algkooli sulgemisest?

Tänavu märtsis langetas Lääneranna vallavolikogu otsuse sulgeda Metsküla algkool tulevast õppeaastast. Koolirahvas ei mõista, miks soovib vald kooli kinni panna. On peresid, kes kolivad valda just seepärast, et lapsed saaksid käia väikses, armsas ja sõbralikus Metsküla koolis, kus õpetajatel on aega tegeleda iga lapsega ning kus elu toimub looduse rütmis.