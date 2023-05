VIDEOKLIPP ⟩ «Mis hullad?» Tõuksil tuhisev Jüri Ratas naerutab netirahvast

TikTokis on lendu läinud videoklipp Tallinnas Bolti tõukerattaga ringi vuravast Jüri Ratasest . Vaid kahe päevaga on video kogunud 160 000 vaatamist. «Jüri Ratas, mis hullad?» küsitakse videoklipis, kus poliitik sõidab tõuksiga Vabaduse väljakult Toompea poole.

«Ärkasin üles oma uues Bugattis,» viskavad mitmed nalja. «Isegi Jüri jaoks on bensu hinnad kõrged,» märkis aga üks kommentaariumis. «Kas see on reaalne?» imestavad paljud. «Tallinna ummikute pärast pidi auto kahjuks maha jätma...»

Tähelepanelikke häiris aga asjaolu, et poliitik ei kandnud kiivrit. Kuigi see ei ole kohustuslik, leidsid mitmed, et see oleks hea eeskuju. «Kus kiiver on? Oi-oi!» manitseti kommentaariumis. «Jürka, kus kiiver on?»