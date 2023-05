Taimo Toomast aasta pärast kopsusiirdamist: olen õnnelik igal hommikul ärgates

Eelmise aasta juuli keskpaigas teatas Vilja Toomast Facebookis, et tema abikaasa, ooperilaulja ja pedagoog Taimo Toomast läbis kopsusiirdamise operatsiooni.

«Mina ja Taimo tahame teada anda, et 15. mail toimus Tartu Ülikooli kliinikumis operatsioon, mille käigus siirati Taimole uued kopsud,» kirjutas Vilja toona ühismeedias ja lisas, et operatsioon kulges edukalt. «Kuigi taastumine operatsioonist võtab aega, kõnnib Taimo juba oma jalgadel,» märkis ta. Abikaasa tõdes, et sündis ime, kuna Eestis pole kopse siiratud üle aasta.

Oma sünnipäeval kirjutab Taimo ühismeedias, et sellest on möödas juba aasta. «Aasta tagasi ärkasin 24 tundi väldanud kunstlikust koomast. Nali naljaks, täna saan ühe- ja samas ka kuuekümne ühe aastaseks. Tõin ka mõned tordid, et siinsete võrratute inimestega oma rõõmu jagada. Olen väga tänulik nii paljudele inimestele. Kuigi elu on vahel raske, olen õnnelik igal hommikul ärgates. Elu on ilus ja elamist väärt!»