Ajateenistust vältida aidanud Andrei Vesterinen kuriteokahtlustusest: kõik tegevused on täiesti seaduslikud

«Oma töös lähtume veendumusest, et ajateenistus ei sobi kõigile noortele. Mõne jaoks on takistuseks religioossed ning moraalsed ja eetilised tõekspidamised, teised aga lihtsalt ei ole füüsiliselt ja psühholoogiliselt valmis relva haarama. Samas peaks igal noorel olema valikuvõimalus. See on demokraatia alus ja täpselt nii on kirjas ka Eesti Vabariigi Põhiseaduses,» selgitab ta oma firma tegevust.

Vesterinen on veendunud, et sõjaväes peaksid teenima ainult motiveeritud inimesed. «Ja ainult nii on võimalik saavutada meie riigi kõrge kaitsevõime tase. Tõeline patriotism ei sünni sunniviisiliselt! Üks eriväljaõppe saanud kaadrikaitseväelane töötab paremini kui kümme ajateenijat. See viitab sellele, et sõjaväelaseks olemine on kutsumus ja elukutse, mida ei saa sundida vabasse demokraatlikku ühiskonda,» sõnab ta lõpetuseks.

Mida täpsemalt kahtlustatakse?

Korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul saab praeguseks kogutud andmete pinnalt järeldada, et kliendid üritasid kaitseväeteenistusest vabaneda valeandmete esitamise teel. «Kuna täna oleme avalike uurimistoimingutega algusjärgus, siis hetkel ei ole võimalik kahtlustust täpsemalt avada. Küll aga tuleb rõhutada, et selline käitumine on igal juhul ebaeetiline. Oleme Eestis kokku leppinud, et kaitseväeteenistus on kohustuslik ja on küüniline, et eriti praeguses julgeolekuolukorras teenib üks ettevõte tulu sellelt, et aitab sellest kohustusest viilida,» ütles Kübarsepp.