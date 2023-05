Nii Soome kui teiste Euroopa riikide meedias on kirjutatud, kuidas venelased leiavad seadustes ja sanktsioonides lünki ning kasutavad neid ära.

Venemaa kodanikud hiilivad mingil määral sanktsioonidest kõrvale, kuid suurim probleem on seotud kaubaveoga ettevõtete kaudu. Soome tolli teatel on nad pidanud kinni mitmesugust kaupa, mille venelased on Soomest ostnud, sealhulgas tehnikat, mis aitaks Vene armeed sõjalistel operatsioonidel Ukrainas, kirjutab is.fi.