MART RAUDSAAR ⟩ Kuidas süüa, palvetada ja armastada Euroopa kiirteedel

Alustuseks, mind on alati hämmastanud, kui töökindlaks on muutunud tänapäevased autod võrreldes Benzi kolmerattalisega. Töökindlaks ja mugavaks. Kuid uskuge, pole midagi jubedamat ega stressirohkemat, kui kogeda autoriket tuhandeid kilomeetreid kodust. Hästi, Euroopa pole Dakari ralli, vaid kusagilt leiab ikkagi autotöökoja ja võib-olla isegi mitte röövlite oma, kuid see on närvikulu, mida oleks võimalik vältida.

Seega, käige enne sõitu oma automehaaniku juures ning las ta kontrollib üle teie auto olulisemad süsteemid: pidurid, veermiku, jahutussüsteemi ja soovitavalt vahetab ka mootoriõli (või vähemalt kontrollige kasvõi ise, kas õli on piisavalt – uskumatult paljud ei tee seda üldse, kuni auto hakkab kurehäält tegema!). Samuti vaadake üle kummirõhk, sealhulgas ja iseäranis tagavararattas (mis püsib sageli aastaid kasutamata ja võib olla pooltühi), ning palun ärge kulgege kiirteele siledate kummidega. See on ohtlik ja olgu muuga kuidas on, kuid Saksamaa politsei ei arva sellest kindlasti hästi. Saksamaa tollikontroll on peatanud minu koormaga autot kolm korda ning iga kord on neil olnud kõrgendatud huvi auto rehvide protektorimustri jääksügavuse vastu (arvestades mõnede tänapäevaste lugejate iseärasusi, ütlen selgelt välja, et autol olid all head kummid).