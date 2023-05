«Minu motoks on alati olnud, et kui sa enam ei muutu, siis on sinuga kõik, seega ma mõtlesin, miks mitte võtta vastu see ainukordne võimalus,» hõiskab 81-aastane ettevõtja Martha Stewart Instagramis, et tal on suur rõõm olla ajakirja Sports Illustrated iga-aastase rannarõivaste eriväljaande kaanel.