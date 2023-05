FOTO ⟩ Soomes on nähtud roosat tuvi

Iltalehti kirjutab, et Helsingi lähedal Vantaas elavat soomlannat tabas tõeline üllatus, kui tema rõdule maandus roosakat värvi tuvi.

Vantaa elanik Susanna ei uskunud esmalt oma silmi, kui nägi rõdule lennanud roosade tiibadega tuvi.

«Tiibadel oli roosat värvi, esialgu mõtlesin, kas ma näen nägemusi. Püüdsin linnule läheneda nii, et ta ei ehmataks. Algul arvasin, et keegi on tuvi tiibasid värvinud, ent vaatasin, et värv on nii ühtlane, et tegu ei saa olla aerosoolvärviga,» jagab Susanna muljeid.

Pärast hetkelist segadust õnnestus soomlannal tuvist ka paar pilti teha. Naine arvas, et see võib olla kellegi lemmikloom, ja tegi roosa tuvi kohta postituse Facebooki. Soomlannal pole aimugi, kust kummaline roosa tuvi tema rõdule sattus.

«Tuvi oli hea tervise juures, tõeliselt ilus ja säravvalge,» kirjeldab Susanna lindu. Järgmiseks hommikuks oli tuvi rõdult minema lennanud.

Seni pole rohkem teavet tuvi päritolu kohta. Lindu nähes mõtles soomlanna, kas see võib olla roosa tuvi, kes elab Mauritiusel.

Roosa tuvi Soomes Foto: Iltalehti

Linnuteadlaste seisukoht: «Tegu on kohaliku linnuga»

Birdlife'i pressiesindaja Jan Södersvedi ja loomapsühholoogia professori Esa Hohtola sõnul on välistatud, et see tuvi on Mauritiusel elav lind.

«Kõnealune tuvi on kohalik lind, kes ei muutu. Roosat tuvi võib leida ainult Maurituselt ja Mauritius asub India ookeanis, umbes 900 kilomeetrit Madagaskarist idas. Märgatud lind võis süüa midagi, mis värvis ta karva roosaks, ent ka see võimalus on väike.»