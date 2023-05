KÄRTS ⟩ Loreeni püksid rebenesid Eurovisiooni finaalis

The Sun kirjutab, et Rootsi esindaja ja tänavuse Eurovisiooni võitja Loreeniga juhtus otsefinaalis midagi piinlikku – nimelt rebenesid lauljanna püksid.

Pärast esinemist oli Loreenil väidetavalt tükk tegemist, et vältida oma kehaosade paljastamist rahvale. Eurolaulik selgitas, et mõni minut pärast esinemist rebenesid tema liibuvad püksid.

«Mu püksid rebenesid, kuid see juhtus pärast seda, kui ma lavalt maha tulin. Ma arvan, et see pidi olema tuharalihaste harjutuste tõttu, mida ma tegin,» rääkis Loreen.