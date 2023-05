Sünnipäevalaps Ott Lepland järgmise nelja aasta eesmärkidest: neid ei saa kõva häälega välja öelda

«Tänast päeva plaanin tähistada tavapäraselt: kerge trenn lõuna paiku ja siis õhtul kontsert,» tunnistab sünnipäevalaps, kellel suurt tähistamist peolaua taga see aasta plaanis pole. «Kui siis väike istumine sõprade ringis.»

Viimase eluaasta suurimaks õppetunniks peab ta aga seda, et tuleb ajada ikka oma asja ja järgida sisetunnet. «Siis tulevad ka õnn ja rõõm südamesse,» märgib ta.

36-aastaseks saanud muusik nendib, et enne 40. eluaastat on tal päris mitu eesmärki. «Neid ei saa aga kõva häälega välja öelda, sest siis nad ei lähe täide. Üldjoontes tahaks iga aastaga siiski vaimselt kasvada, mõelda positiivselt, saada paremaks inimeseks, olla veel parem versioon iseendast, sest kui ise oled paigas ja õnnelik, siis suudad ka end ümbritsevad inimesed õnnelikuks teha,» ütleb ta lõpetuseks.

Eelmine aasta juubelit pidanud laulja sõnas toona Elu24-le, et 35-aastaseks saades on tunne väga hea. Ott tunnistas ka siis, et pole kunagi olnud väga suur sünnipäevade pidaja. «Eks sellise väikse minijuubeli puhul tuleb ikka väike istumine teha.»