KLÕPS ⟩ Sanna Marin reisis lõbusas meeleolus äriklassis New Yorki

Elu24 kirjutas eile sellest, et Soome peaminister Sanna Marin pühkis Soome tolmu jalge alt ja lendas New Yorki. Esmapilgul võis jääda mulje, et ta läks pingete maandamiseks lõbureisile. Tegelikult suundus aga Marin Ameerikasse kindlal põhjusel: talle antakse New Yorgi Ülikooli audoktori kraad.