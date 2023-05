Muusik Justin Bieberi abikaasa Hailey paljastas hiljuti, et neile meeldib logeleda oma 20 miljonit maksvas Beverly Hillsi villas, vahendab ET Canada .

Samuti võõrustavad nad tihtipeale seal oma pereliikmeid ja sõpru. Olgu selleks siis suvised grillipeod sõpradega, lauamänguõhtud või villas olevas kinosaalis spordiülekannete vaatamine. «Meil oli sel aastal Super Bowli pidu,» rääkis Hailey ja märkis, et külaliste toitlustamine on tema õlgadel ja köögis mässamine on talle meeltmööda.