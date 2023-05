HUMOORIKAS KUULUTUS ⟩ Soomes müüakse «Loreeni» autot

Iltaleht i kirjutab, et Soomes müüakse tänavuse Eurovisiooni võitja Loreeni nimega autot. Humoorikas automüügikuulutus Facebookis püüab pilke peamiselt seetõttu, et auto küljele oli esialgu maalitud Soome Eurovisiooni esindaja Käärijä nimi.

Müügikuulutuses seisab, et autol oli esmalt Käärijä maaling, ent nüüd müüakse sõiduk «Soome kehva tulemuse tõttu Eurovisioonil» maha hoopis Loreeni autona. Valge Käärijä nimi on musta värviga üle värvitud ja osaliselt on selle peale kirjutatud «Loreen».