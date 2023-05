SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädalalõpp võib tuua halastamatuid konflikte: vale vajub ja tõde tõuseb

Soovitused nädalaks

Nädala teises pooles ole aga valmis julgeteks sammudeks – energia muutub päris dünaamiliseks. Viimaks on võimalik ületada seisakuid ja blokeeringuid, kuid püüa vältida teravaid konflikte.

Sel nädalal võid sa palju sattuda olukorda, mis panevad su sisemise rahu ja õiglustunde proovile. Sul võib tekkida tunne, et pead oma tõe eest dzotile viskuma ning seda tulihingeliselt kaitsma, end ohvriks tuues.

Tegelikult ütleb aga Rahuvalvaja, et sel nädalal on targem hoida suu kinni ning valida konflikti asemel rahu. Su ümber on niigi palju konflikte, sa ei pea neisse rohkem panustama.