Brigitte Susanne Hunt avaldas oma nõudmised esinemiseks: ema teeb võileivad kaasa

Brigitte mänedžer Marjen Võsujalg jagas enda Instagrami kontol, et Brigitte nõudmised polegi nii suured, kui esmapilgul arvata võiks.

«Sain ühelt festivali korraldajalt nunnu kirja sisuga, et mis asja, kas nii lihtne rider ongi BSH-l? BSH rider: kimp nartsisse ja Veuve,» kirjutab Marjen.

Raideri all peetakse silmas loetelu teenustest ja muudest tingimustest, mis on vajalikud artisti esinemiseks. Raideriga seotud kulud lisanduvad artisti töötasule ja need kannab enamasti tellija.