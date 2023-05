Filmis «Kevade» Arnot kehastanud näitleja astub taas kohtu ette

Filmis «Kevade» Arnot kehastanud näitleja Arno Liiver on kohtu alla antud purjuspäi autojuhtimise eest.

See ei ole paraku esimene kord, kui Liiver on politseile purjuspäi rooli keeramisega vahele jäänud. Mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis võib isikut, keda on varem sellise teo eest karistatud, oodata süüdimõistmisel rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.