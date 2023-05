Erna Husko avameelselt kuulsusest: ma ei saa rahus isegi autot tankida

Soome väljaanne Seiska kirjutas, et Eesti juurtega fitnessikaunitar Erna Husko on hädas kuulsusega kaasneva tähelepanuga ja on mõelnud suisa Soomest ära kolimisele.

Erna Husko osaleb Soome sarjas «Fitnessipäevikud 2023» ja rääkis seal ühtlasi sellest, mis tunne tal on, kui ta ei saa avalikes kohtades hetkekski rahu. Husko sõnul on olukord läinud viimase aastaga veelgi hullemaks.

«Eelmisel aastal olin väga mures, et inimesed jõllitavad, kui ma jõusaalis või avalikus kohas olen. Nii halb tunne on. Olen jõusaalis ning inimesed tahavad grupipilte, sama kordub siis, kui ma lähen autot tankima. Kust jookseb piir?» pihib Husko avameelselt.

Husko sõnul on see kurb, et ta ei saa valida fännide asemel enda privaatsust. «Tundub, et kui ma ütlen ei pildi tegemisele, siis peetakse mind ennekuulmatult ebameeldivaks. Mul on tunne, et mul pole enam seda privaatsust. Kui ma kodust välja astun, olen kui kõikide jaoks ekraanil olev inimene.»

Naine tunnistab, et on kurb just sellepärast, et tal puudub võimalus võtta aega enda heaolule mõtlemiseks. Tema sõnul on alati keegi, kes soovib temalt selle aja ära võtta ning segab keskendumist iseendale.