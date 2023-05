Endine riigikogu esimees Jüri Ratas Hussarile saadetud salakirjast: ei mäleta küll, et mulle oleks...

Endine riigikogu esimees Jüri Ratas , kes nüüd on riigikogu teine asendusesimees, sõnas toimetusele, et sellisesse käitumisse ta hästi ei suhtu.

Politoloog Rein Toomla möönis, et selline käitumine on kindlasti vaieldav. «Sellel juhul proovib riigikogu liige suunata või isegi ette kirjutada riigikogu esimehele, kuidas tema peaks käituma. Ei oma tähtsust, et Lauri Hussar ja Marek Reinaas kuuluvad ühte fraktsiooni ja Reinaas on selle fraktsiooni liider – riigikogu juhatus on omaette institutsioon, tema esimees on piltlikult öeldes võimalikus asepresidendi staatuses ja talle kirjutab juhiseid ette ainult seadus,» nentis Toomla.