«Olen siiamaani saanud elada siin nii, et ümbruskond on puhas, nüüd on solki täis kõik ja kalad tiigis surnud,» räägib Räpina vallas Võõpsus elav vanahärra, kelle sõnul puudub naaberkinnistul kanalisatsioonis vahepütt, mistõttu voolab solk otse jõkke. Keskkonnaamet ja Räpina vald on probleemist teadlikud.