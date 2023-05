SÄÄSEHOOAEG ⟩ Putukateadlane Urmas Tartes: kui sääskedega ära harjuda, siis see piste ei tee midagi!

Eile, 15. mail avati Kadrioru lillepargis looduskaitsekuu ning tunnustati eeskujulikke looduse hoidjaid. Putukateadlane ja looduse populariseerijana tuntud Urmas Tartes pälvis Eesti looduskaitse kõrgeima autasu: Eerik Kumari nimelise looduskaitsepreemia koos kuldmärgiga.

Täna jagas Tartes «Terevisioonis» enda teadmisi sääsehooaja kohta ning andis omapärase intervjuu, istudes keset metsa ja olles ümbritsetud sääskedest, kes teda söövad. «Ma olen umbes 50 sääske siin ära söötnud ja elu on ilus,» naljatas Tartes rahulolevalt.



«Kui sääskedega ära harjuda, siis see piste ei tee midagi!» kinnitab mees. Tartese sõnul tasub kevadisel esimesel sääsel lasta end lõpuni täis imeda, sest siis õpib inimese organism sääski jälle tundma ja edasised kohtumised mööduvad vähimatki jälge jätmata.

Tartese sõnul on meil juba hea sääseaasta alanud. «Nädalane jahe periood lükkas loomulikult nende arengut edasi, kuid minu kogemus ütleb, et nad tulevad välja isegi mai teises pooles, nii et praegu tulid nad välja isegi keskmisest varem,» räägib Tartes, kelle sõnul on see hea märk, et esimesed sääsed juba väljas on.

Sellest võib välja lugeda, et tuleb sääserohke suvi. Ning nagu ikka on neid ka sel hooajal looduses rohkem kui linnas. Eriti palju on neid just veekogude läheduses.