«Emotsioon on täiesti uskumatu,» tõdeb Liverpoolist Eestisse jõudnud Alika, kes vaatas esmaspäevases «Ringvaates» esimest korda oma Eurovisiooni finaaliesitust. «Seda ei saa sõnadesse eriti panna. See oli parim aeg mu elus,» kommenteerib ta euromöllu.

Alika nägi geen room'is kõrvalt ka rootslaste Loreeni ja soomlaste Käärijä titaanide heitlust. «Saalis oli väga huvitav atmosfäär. Mina isiklikult ootasin, et võitja tuleb mulle selliseks suureks punktiks selle ägeda kogemuse juures. See tuli, aga mitte nii suureks punktiks.» Alika lisab, et saalis oli rohkem entusiastlikke fänne just Soomest.